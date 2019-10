Incidente lungo la Perugia-Ancona, furgoncino si ribalta

Schianto lungo la Perugia-Ancona nella serata di sabato 26 ottobre. Intorno alle 21.45, per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino si è ribaltato all'altezza dell'uscita di Casacastalda, in direzione Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i medici del 118. Il 47enne alla guida del Fiorino è rimasto illeso nell'incidente.