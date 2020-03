Carni e formaggi senza etichetta e certificazione sanitaria: maxi-sequestro all'aeroporto di Perugia

Confezioni non idonee e mancanza di etichetta e certificazione sanitaria. Questi i motivi che hanno portato al sequestro di 25 kg di merce non giudicata idonea all'importazione da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Perugia in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “San Francesco d’Assisi” con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza.

I prodotti sono stati rinvenuti all’interno dei bagagli registrati al seguito di due passeggeri di nazionalità albanese, provenienti da Tirana, i quali hanno violato quanto disposto dal Regolamento UE n. 206 del 5 marzo 2009 e sue successive modifiche e integrazioni. L’operazione si inquadra nell’ambito delle normali attività di controllo e prevenzione poste in essere da Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza presso gli spazi doganali dell’Aeroporto di Perugia, che nei vari anni hanno portato al sequestro di ingenti quantità di alimenti non a norma per origine, qualità e sanità degli stessi, potenzialmente pericolosi per i consumatori, e, oltretutto, potenziali vettori di malattie pandemiche animali, quali ad esempio la peste suina.