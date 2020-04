Perugia in lutto | Addio a Luigi Longobocco, il sindacalista Cisal ed Rsu dell'Adisu

Il mondo del sindacato perugino è in lutto per la scomparsa di Luigi Longobocco che ha con coraggio combattuto una malattia implacabile. Era stato anche candidato alle ultime elezioni comunali. Luigi era segretario provinciale Csa Cisal Perugia, membro della segreteria regionale Cisal Umbria e Rsu Adisu Perugia. Il ricordo di Vincenzo Filice segretario generale regionale della Cisal Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Luigi era un amico sincero, un marito presente, un padre affettuoso, un sindacalista attento, ma soprattutto un uomo perbene, pieno di valori, pronto ad aiutare e ad ascoltare chi aveva bisogno. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa grande perdita. Luigi ha combattuto come un leone in questi mesi, ben consapevole che sua moglie Rosanna e, soprattutto, suo figlio Francesco, ancora così piccolo, avevano bisogno di lui. Non possiamo fare altro che stringerci intorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore”.