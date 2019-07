Dramma nell'agriturismo, 14enne trovato morto nel salotto della struttura

Un ragazzo di 14 anni è morto, nella serata di mercoledì, in un agriturismo di Lidarno. Il ragazzo, che stava partecipando a un campus di lingua inglese, è statp ritrovato incoscente nel salotto della struttura ricettiva.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'adolescente, originario di Roma, non avrebbe presentato segni di violenza sul corpo, tanto da ipotizzare cause naturali per il suo decesso. Ma sarà l'autopsia a chiarirlo.