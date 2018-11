Nomine & Poltrone - Il Palio di Perugia cresce, Porta Eburnea rinnova i vertici e vara sartoria e tamburini

Una sartoria di tutto punto per iniziare a realizzare un guardaroba di vestiti d'epoca (coordinata da Chiara Bornacin), un gruppo ribattezzato “Coloriamo il rione” per curare gli allestimenti e gli eventi <(guidato da Luca Spaccini), un gruppo di “Magnifici giovani di Porta Eburnea” per dare vitalità a tutte le iniziative (con il contributo di Letizia Rossi e Francesco Ciambottini). Ma anche gli appuntamenti della scuola di tamburini, l'orgoglio del Rione, diretta da Stefano Riccini (lezioni ogni venerdì alle 21, presso il Centro Shalom di Santo Spirito), e i gruppi: taverna, corteo, gadget-merchandising, atleti e comunicazione. Porta Eburnea, il rione che si gioca il Palio di Perugia 1416, sta raccogliendo consensi, adesioni e impegno diretto per aprire nuovi settori fondamentali per la crescita del Rione e della sfida intitolata al grandissimo Braccio Forte Braccio da Montone.

“Dopo due anni il Rione è cresciuto, si comincia finalmente a sentire in molti quello spirito di appartenenza, quella sorta di orgoglio nel dichiarare e mostrare di essere di Porta Eburnea - ha evidenziato il neo eletto Console, Stefano Cascianelli – espresso dai rionali in tanti modi, a partire da piccoli gesti quotidiani, come il buongiorno sul gruppo social di whatsapp – Ringrazio i presenti, a nome di tutti, per essere qui a festeggiare con noi. Vogliamo sottolineare come la scelta di questo luogo non sia stata casuale. Il nostro Magnifico Rione è l'armonica miscela di un territorio articolato contraddistinto da tre zone ben definite: la parte antica della città costituita dall'acropoli, e quella nuova, di espansione, cui appartengono anche il quartiere di Fontivegge e i territori extraurbani che costituiscono il contado. E per l'evento di quest'anno abbiamo ritenuto giusto organizzarlo nella parte nuova della città”.

Gli iscritti di Porta Eburnea hanno eletto i nuovi vertici del Rione: Stefano Cascianelli (Console), Claudio Fortunelli (Priore), Marco Barlozzo (Capitano), Federico Mazzi (Alfiere), Pamela Fiorucci (Massaro), Stefania Quaglia (Notaro), Irene Angeletti (Pro-console), Rossano Felicetti (Savio con delega alla Taverna e Sicurezza), Daniela Ferranti (Savio con delega al Corteo), Maurizio Modugno (Savio con delega agli Atleti), Valentina Vignoli (Savio con delega al gruppo Tamburini e Taverna).