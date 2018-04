IL PERSONAGGIO L'ex imprenditore (conosciuto in tutta la città) e la sua mini moto

A Perugia è conosciuto come un personaggio divergente e di rara simpatia. Ma è stato un imprenditore di vaglia: ha creato il noto ristorante “Da l mi cocco” di Corso Garibaldi, dove si offrivano specialità della tradizione perugina.

Novello “re Mida”, creò un esercizio che si occupava di cavalli e cavalieri, ottenendo un successo straordinario per l’originalità e la qualità dei suoi prodotti.

Roberto Simonetti ha lasciato l’attività imprenditoriale, ma resta un punto di riferimento (suggerimenti e consigli pratici) per chi intraprenda iniziative di carattere commerciale. Di solito gira “col machinone”, in piazza Morlacchi e dintorni. Ogni tanto – un po’ per stravaganza e un po’ per necessità – si fa vedere con questa mini moto con cui ama farsi effigiare davanti al simbolo monumentale della Vetusta. In questo caso, si è lasciato ritrarre dall’amico Gianluca Papalini, che ringraziamo.