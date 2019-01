Notizia di servizio - Perugia, prorogata la validità dei permessi in scadenza a fine mese

Permessi ztl, per evitare il ripetersi del disguido dell’anno scorso, con residenti multati a raffica per il mancato rinnovo dei permessi, la giunta comunale ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2019 il termine di validità dei permessi ztl e settori limitrofi con scadenza 31 dicembre 2018.

Una decisione presa anche dal super lavoro che sta oberando l’ufficio permessi con le procedure di restituzione, entro il 20 gennaio, da parte degli utenti dei telepass di accesso (circa 10mila) per la loro riconsegna al proprietario Autostrade Tech spa.

Per facilitare il rinnovo del permesso è stata attivata nei mesi scorsi la procedura digitale: è sufficiente collegarsi al portale del Comune di Perugia, nell’area Servizi Online, e rinnovare il permesso per altri cinque anni.

L’utente dovrà autenticarsi se già registrato, o effettuare la registrazione al sistema se accede per la prima volta, quindi verificare i dati anagrafici e del permesso in scadenza (il sistema evidenzierà, in automatico, tutti i permessi collegati all’identificativo), compilare la richiesta di rinnovo e, infine, prendere un appuntamento per il pagamento e il ritiro del permesso stesso presso l’ufficio di Via Ascanio della Corgna 1A, scegliendo direttamente dal sistema giorno e ora.