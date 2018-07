"Ti ammazzo": poi tenta di colpirla con un coltello, ma lei si salva. Ex violento condannato

Pesanti minacce e percosse nei confronti della ex convivente e madre del loro figlio, tanto da arrivare a sferrarle una coltellata, schivata solo grazie alla prontezza della donna. Per queste accuse un 43enne albanese, residente in provincia di Perugia, è stato condannato questa mattina dal giudice Sonia Grassi a otto mesi (pena sospesa). La donna, rappresentata dagli avvocati Venanzina Tesei e Luca Brufani, si è costituita parte civile nel procedimento a carico dell'ex, mentre l'imputato è difeso dall'avvocato Giuseppe Galligari.

L'imputato, secondo il caso d'accusa formulato a suo carico, nel corso di una lite le avrebbe sferrato un forte pugno al fianco sinistro per poi afferrarla per il collo, procurandole contusioni giudicate guaribili in otto giorni. In un'altra occasione invece, le avrebbe puntato un coltello alla gola minacciandola di ammazzarla. Dalle parole sarebbe poi passato ai fatti, tentando di colpirla e sferrandole un fendente schivato dalla donna. I fatti contestati risalgono al 2013 quando la donna, in un clima di esasperazione, arrivò a sporgere denuncia per i maltrattamenti subiti.