Percorso Verde, donna colpita da una pistola giocattolo finisce in ospedale

Un incidente dai contorni tutti da chiarire, quello accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 maggio, nel principale parco cittadino di Perugia. Una donna di origine rom di circa 50 anni, mentre si trovava al Percorso Verde, è stata colpita da un pallino partito - sembrerebbe - da una pistola giocattolo. E' questa la prima ricostruzione offerta dalla donna, ma gli accertamenti da parte degli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, sono ancora in corso. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Nulla di grave. Intanto le indagini stanno andando avanti per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.