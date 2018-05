L’insospettabile della porta accanto: computer pieno di immagini pedopornografiche da incubo

Detenzione di materiale pedopornografico. E’ questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 64enne italiano, originario della provincia di Perugia e raggiunto nei giorni scorsi dal decreto di citazione a giudizio. Per lui, la prima udienza utile, sarà il 18 ottobre prossimo. L'uomo, un "insospettabile" della porta accanto e senza precedenti, sarebbe stato ritrovato in possesso di ben 73 file di immagini dal contenuto pedopornografico, "riproducente bambini nudi molti dei quali in apparente età prepubere. nell'atto di compiere atti sessuali". E' questa l'accusa mossa dal pm Mara Pucci, che ora ha chiesto il processo per l'imputato.

Il fatto contestato all'imputato - difeso dagli avvocati Nicola Cittadini e Franco Bizzarri - risale al 2016, durante un "blitz" della polizia postale in casa dell'uomo, dove furono sequestrati vari supporti informatici tra cui il telefono cellulare e un 'hard disk, contenente gli oltre 70 file incriminati, tutti sequestrati e riproducenti immagini di giovanissimi violati, alcuni praticamente bambini. L'uomo, dopo la denuncia e la richiesta di citazione a giudizio, comparirà dinanzi al giudice nell'ottobre del 2018. Non è escluso che la difesa possa chiedere un rito alternativo.