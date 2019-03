Investito da un'auto in centro storico, 35enne in ospedale

Ragazzo di 35 anni, di orgine straniera, investito da un'auto in centro storico a Perugia nella notte tra sabato e domenica 24 marzo. L'incidente si è verificato in piazza Piccinino. Il giovane è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo quanto appreso, nonostante il codice giallo del trasporto, al ragazzo non è grave.

A Deruta, invece, una donna di 45 anni è stata investita mentre attraversava la strada. La donna è grave ed è ricoverata in prognosi riservata. A Terni, nella tarda serata di ieri, una donna di 70 anni è morta, uccisa da un'auto in corsa. L'anziana stava cercando di salvare il cane che era scappato in mezzo alla strada.