Paura sul raccordo Perugia-Bettolle, anziano a piedi nella galleria tra San Faustino e Madonna Alta

Un anziano a passeggio lungo il raccordo Perugia-Bettolle, si incammina a piedi dentro le gallerie. Decine di telefonate alla Polizia stradale e anche ai giornali per segnalare il fatto.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15, quando decine di automobilisti hanno chiamato la Polizia stradale per segnalare un anziano che percorreva a piedi il raccordo perugino nel tratto tra San Faustino e Madonna Alta, entrando nella galleria posta tr ai due quartieri perugini.

Una pattuglia della Polstrada è subito intervenuta per intercettare l’anziano e metterlo in sicurezza, lontano dai pericoli della superstrada per un pedone che, sicuramente, si è incamminato lungo il raccordo perché spaesato o non perfettamente cosciente.