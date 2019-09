Paura nella notte in piazza Ansidei per un'auto in fiamme

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti intorno alle 3.30 di stanotte per un incendio autovettura in piazza Ansidei, in centro storico.

Non ci sono stati feriti. L'intervento è stato effettuato dalla prima partenza della centrale di Perugia con un mezzo APS e modulo.

Da settimane nella zona si verificano risse, litigi e danneggiamenti di vetture.