Paura e rabbia a Fontivegge, balordi danno fuoco ad auto e cassonetti

Auto bruciate, torna l'incubo in città. Dopo la serie di vetture in sosta date alle fiamme da balordi, è accaduto di nuovo, a Perugia, nel quartiere di Fontivegge, in una piazzola di parcheggio in via Mario Angeloni.

Qualche balordo, nella notte, ha dato fuoco ai cassonetti in un cortile condominiale, chiuso da una sbarra, e poi il fuoco si è esteso ad un'automobile in sosta, distruggendola completamente.

Le immagini sono state postate dal proprietari nel gruppo Facebook Perugia: ieri, oggi, domani e hanno subito provocato indignazione e rabbia da parte degli utenti, oltre che esprimere solidarietà al proprietario della vettura.