Paura a Ponte Pattoli, crolla il tetto di un'abitazione

La squadra dei Vigili del fuoco di corso Cavour di Perugia è intervenuta per il crollo di un tetto di una casa disabitata.

I Vigili del fuoco sono ancora impegnati a Ponte Pattoli per il crollo del tetto di una struttura disabitata e stanno lavorando per mettere in sicurezza ciò che rimane della struttura.

Non risultano coinvolte persone.