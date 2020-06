Pattuglione a Fontivegge e in via Settevalli a caccia di affitti irregolari e immobili occupati

Appartamenti affollati, affitti senza riscontro e degrado. E' quanto hanno riscontrato gli agenti della Polizia municipale di Perugia quelli della Polizia di Stato nel corso di un "pattuglione" di contrasto a situazioni di degrado e insicurezza urbana nell'area di Fontivegge, Bellocchio, via Settevalli e via Gallenga.

Il personale del della municipale dell'Ufficio sicurezza urbana e alcuni equipaggi della Questura di Perugia, hanno effettuato accessi in diversi immobili della zona per identificare cittadini italiani e stranieri che occupano gli immobili e la regolarità dei contratti di locazione, oltra alla regolare presenza sul territorio nazionale per i cittadini non italiani.

In via Settevalli è stato scoperto un appartamento in evidente stato di sovraffollamento, nel totale degrado e, di fatto, inagibile per via della scarsa igiene e delle troppe persone che affermavano di risiedere lì.

Adesso spetterà agli uffici comunali competenti emanare i provvedimenti di diffida e inagibilità e provvedere allo sgombero dell'immobile.