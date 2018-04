Patenti del camion "recuperate" con un trucco: furbetti beccati dai carabinieri

Stanati dai carabinieri di Bettona, dopo mesi di indagini e controlli. I militari hanno scoperto il trucco utilizzato da due autotrasportatori di una nota ditta di Bettona per farsi rinnovare le patenti e riottenere i punti persi per le violazioni al codice della strada.



I due, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'arma, invece di frequentare i corsi e i cicli di addestramento nelle autoscuole dell'Umbria, avevano optato per il Molise. Corsi fittizi e inesistenti, secondo i carabinieri. Adesso i due furbetti saranno chiamati a rispondere di reati gravi quali il falso ideologico commesso da privato in concorso con pubblico ufficiale, senza contare che la vicenda è stata segnalata alla Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.