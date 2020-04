Coronavirus, bollettino medico Passignano: un altro paziente sulla via della guarigione, i dati dei contagi

"Un’altra buona notizia, abbiamo un secondo guarito": lo ha annunciato il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, che ha spiegato che si tratta di un paziente guarito solo clinicamente. "Ciò significa che è in attesa di tampone di conferma, ma siamo tutti molto felici per questa persona. Il numero di contagi; abbiamo quindi 3 attualmente positivi, scendono a 16 i casi in isolamento e salgono a 23 quelli che lo hanno concluso, 1 clinicamente guarito ed 1 guarito totalmente. A tutti ancora una volta l’affetto di tutta Passignano". Da oggi il Comune fornira la lista dei negozi aderenti al servizio a domicilio e quelli in attività.

