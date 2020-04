Coronavirus, bollettino Passignano: 14 ancora in isolamento. Castel Rigone riaprono le Poste

A Passignano sul Trasimeno, dall'ultimo bollettino medico, sul fronte contagi si conta un solo positivo, ma 14 ancora a rischio e quindi in isolamento. Salgono a 3 i guariti mentre 55 sono le persone uscite indenni dalla quarantena. Dopo un periodo di chiusura, come accaduto in moltissime altre località umbre, il 22 aprile riapre l’ufficio postale di Castel Rigone. Per questa settimana sarà aperto un giorno, in attesa di nuove indicazioni per la settimana seguente riguardante l’erogazione delle pensioni. "Una chiusura - ha spiegato sindaco Pasquali - che ci ha trovato contrariati nelle scorse settimane, andando a sollecitare unitariamente al Consigliere Regionale Eugenio Rondini, al Consigliere Comunale Francesco Carlani ed all’Assessore Daniele Carazzo, la ripartenza dei servizi sulla frazione. Speriamo di poter tornare presto alla normalità".

