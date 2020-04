Coronavirus, purtroppo un'altra vittima, addio ad un uomo di Passignano. Il sindaco: "Ciao Raimondo..."

Il bollettino medico della regione, relativo al 16 aprile, conferma il trend dei contagi in forte calo, ma purtroppo evidenzia anche un nuovo lutto avvenuto nelle ultime ore: la 55esima vittima in Umbria. Si tratta di un uomo. La conferma arriva direttamente anche dal sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, che ha avvisato tramite social la sua comunità: "Da pochi minuti siamo stati raggiunti da una telefonata che non avremmo mai voluto ricevere, con profonda tristezza comunichiamo la scomparsa di un nostro concittadino colpito da Covid19. Ringrazio il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Dottor Antonio Onnis per il garbo della sua telefonata e per la vicinanza che ha espresso alla famiglia ed a tutta la comunità oltre che per l’impegno in questa fase complicata. L’amministrazione che presiedo si stringe attorno ai familiari, agli amici, un unico abbraccio di tutta la nostra comunità. Ciao Raimondo".

