Trasimeno, si tira giù i pantaloni davanti ai passanti: scatta l'allarme maniaco

Si abbassa i pantaloni al passaggio di signore e ragazze e poi scappa via. Un copione che si è ripetuto già diverse volte nei comuni di Passignano sul Trasimeno e Magione. L'esibizionista è stata segnalato direttamente ai Carabinieri lacustri con tanto di identikit: uomo corpulento, di mezza età, capelli sale e pepe, alla guida di una utilitaria grigia. Non dovrebbe essere pericoloso; in tutti i casi che è stato segnalato si è limitato a mostrare i genitali e poi a si è rimesso in auto e se ne è andato. Dal Lago fanno sapere che stessi fatti e stessi misfatti erano stati segnalati alcuni anni fa ma poi l'esibizionista non si era fatto più vedere.