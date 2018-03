Passeggiata in montagna per godersi la neve: cade in un burrone, grave un escursionista

Grave infortunio per un escursionista tedesco di 60 , rimasto ferito agli arti inferiori nel primo pomeriggio della domenica delle Palme in località Argentella, a pochi chilometri di distanza da Castelluccio di Norcia. Il fatto , come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, è accaduto pochi minuti prima delle 15 . A dare l'allarme è stato un amico dell'uomo scivolato in un burrone durante un trasferimento in alta quota,riportando la frattura della gamba destra e lesioni di minore entità in più parti del corpo.

La centrale del 118 considerata la località impervia con oggettive difficoltà di prestare soccorso ha attivato i sanitari dell'elisoccorso e operatori del Soccorso Alpino.L'elicottero Icaro, partito dalla base di Fabriano ha raggiunto il luogo dell'incidente con non poche difficoltà,legate alle avverse condizioni meteo.Recuperato il ferito con l'ausilio di un verricello, è stato effettuato il trasferimento all'ospedale più vicino (Macerata) permettendo così anche al personale di Icaro di effettuare nel più breve tempo possibile un altro servizio di soccorso.