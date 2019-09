Dall'Umbria passaporti falsi per far entrare in America decine di albanesi: chiesto il giudizio per quattro

Quattro imputati - due italiani e due albanesi (di cui uno latitante) e una richiesta di rinvio a giudizio per associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Perugia, era deflagrata nel febbraio scorso con un'ordinanza di misura cautelare firmata dal Gip Lidia Brutti (domiciliari per i due italiani, soci di un'agenzia di viaggi, e custodia in carcere per l'albanese). Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, un "giro" di passaporti falsi per permettere l'ingresso ai cittadini albanesi negli Stati Uniti d'America.

Dalle carte dell'inchiesta emerge come, alla base dell'organizzazione, ci fossero due albanesi di 57 e 38 anni, considerati "i promotori". In concorso con i due gestori di un'agenzia di viaggi nel folignate, avrebbero procurato l'ingresso in America di alcuni albanesi privi della cittadinanza statunitense o di altro titolo di residenza permanente, operando, attraverso l'agenzia, "prenotazioni di viaggio in regime di esenzione dal visto (il cosiddetto Esta Application) previsto, tra gli altri, per i cittadini italiani". Il tutto, secondo la procura, utilizzando passaporti italiani rubati, contraffatti e alterati in maniera tale da farli risultare anche titolari della cittadinanza italiana. Il 57enne sarebbe stato colui, in particolare, che avrebbe procacciato i passaporti falsi per eludere la frontiera.

Il pm, chiuse le indagini, ha ora chiesto per tutti il rinvio a giudizio e la prima udienza preliminare dinanzi al gup Natalia Giubilei è stata fissata al 29 ottobre. gli imputati sono difesi dagli avvocati: Giovanni Picuti, Giovanni Maccabei, Daniela Paccoi, Alessandro Stefanetti.