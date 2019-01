LA FOTO-DENUNCIA Passaggio a livello di Pretola : i lavori terminati, il degrado no

Salve, volevo segnalare con queste due fotografie come si presenta il lato della strada in Via Tagliamento, all'altezza del passaggio a livello della FCU. Tengo a precisare che sono stati terminati (credo) i lavori di ripristino della ferrovia, passando ora il treno. Auspico che questo stato, poco decoroso possa essere sanato, si tratta di pezzi di asfalto derivanti dai lavori fatti lasciati sbriciolati sul ciglio della strada transenne arancioni che credo non siano più necessarie. Sono convinto che degrado richiama degrado spero quindi che chi si è occupato dei lavori possa intervenire velocemente.