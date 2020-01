Partita di calcio a Ponte Pattoli, invasione di campo di un maiale: giocatori in fuga e poi tante risate

E poi all'improvviso decide che è giunto il momento del suo debutto in campionato magari convinto di essere in grando di cambiare le sorti dell'incontro. Non chiede il cambio con tanto di interruzione dell'incontro da parte dell'arbitro: lui entra e stop. E basta la sua presenza in campo per creare già il panico: con tanto di avversari e compagni di squadra che gli fanno spazio, intimoriti. E dal pubblico - in tanti armati di telefonino - si festeggia il mitico cambio con tanto di esclamazioni positive: "Ma guarda quanto è bello". Ma c'è anche chi dice: "Sete alla frutta, questo è l'emblea della stagione di quest'anno". Ma chi sara mai questo giocatore che ha cambiato, nel bene e nel male, le sorti della partita a Ponte Pattoli in notturna? E un maiale. Si avete capito bene. Un grosso maiale, con fare minaccioso, è entrato in campo e si è posizionato a centrocampo.

Un maiale dunque centrocampista pronto a bloccare l'avanza degli aversari. Succede anche questo sui campi di periferia. Il video è stato pubblicato sulla pagina Welcome Perugia To Favelas. Dal timore per lo strano cambio alle grandi risate. In molti quelli che hanno apprezzato la struttura fisica del grosso maiale sceso in campo. Ma più che per il potenziale da calciatore, certamente per la sua eventuale trasformazione in prosciutti e salsicce. Ora due sono le domande che restano irrisolte: da dove è fuggito? Ed è tornato sano e salvo a casa o...?