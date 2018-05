Parco della Verbanella, presunta overdose in pieno giorno: corsa disperata in ospedale per una 27enne

E' stata trovata priva di sensi, distesa a terra, al Parco della Verbarella di Perugia. Corsa disperata in ospedale per una 27enne perugina, soccorsa da un'ambulanza dopo l'allarme lanciato alla centrale operativa regionale del 118. Secondo quanto ricostruito da fonti vicine all'azienda ospedaliera, la ragazza sarebbe in gravi condizioni a causa di una presunta overodose. La giovane è stata intubata e portata al Santa Maria della Misericordia in codice di massima gravità.

E' accaduto intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio. La 27enne, arrivata in Sala Rossa in gravissime condizioni è stata affidata alle cure di un equipe tra rianimatori, neurochirurgi e cardiologi. Al momento non si conosce che tipo di sostanza possa aver assunto, sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire il drammatico accaduto che avviene a nemmeno una settimana di distanza da un analogo episodio. In questo caso un uomo di 36 anni era stato trovato in overdose, anche lui privo di sensi in zona Piazza del Bacio, alle 11 del mattino.