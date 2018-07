Parco della Verbanella, altri tre pusher nella rete della polizia dopo il maxi blitz anti droga

Altri tre spacciatori finiti nella rete della polizia dopo il maxi blitz anti droga al Parco Verbanella che ha permesso di assicurare alla giustizia ben 25 persone, tutte accusate di spaccio continuativo e aggravato. Nella mattinata di ieri, lunedì 9 luglio, gli agenti della squadra Mobile di Perugia sono riusciti a scovarne altri tre, che erano riusciti a fuggire al blitz scattato giovedì scorso.

Dopo ricerche senza sosta, i poliziotti li hanno trovati nelle zone di Ravenna e Parma. Si erano rifugiati in appartamenti occupati da connazionali, ma sono stati arrestati dalle pattuglie partite da Perugia e con l’appoggio dei colleghi del posto. Tutte e tre sono stati portati in carcere, a disposizione della procura di Perugia.

L’operazione della squadra Mobile di Perugia guidata dal vice questore aggiunto Virgilio Russo, e degli uomini del Servizio Centrale Operativo, ha portato a smantellare pezzo per pezzo il giro di spaccio in uno dei punti strategici della città. Centinaia le cessioni di droga documentate dagli agenti sotto copertura e dalle telecamere installate al parco: in particolare, il gruppetto dei 25 stranieri - tutti di origine nigeriana - spacciavano sia eroina che marjiuana e in un caso hanno ceduto droga anche a quattro minorenni.