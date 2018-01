Parco Snoopy a Ponte San Giovanni, l'area per gli amici a 4 zampe sarà illuminata e fornita... ma non adesso

Approvato l'ordine del giorno ma i lavori potranno partire solo dopo che saranno trovate le giuste risorse. Comunque da ora l'intervento di manutenzione straordinaria allo parco Snoopy di Ponte San Giovanni è stato inserito nella lista dei lavori di massima urgenza. L’area verde di Ponte San Giovanni denominata “Snoopy” e riservata agli amici a quattro zampe ed è frequentata dai residenti che portano a spasso i loro cani. La struttura è al buio da diverso tempo inoltre non è servita neanche dall'unico fontanella disponibile che risultato non essee più allacciata alla rete idrica del parco. Il consigliere Camicia del gruppo mista aveva già segnalato tutto agli uffici comunale ma non è cambiato nulla; da qui l'ordine del giorno urgente presentato a Palazzo dei Priori.

Il dirigente competente ha fornito un quadro della situazione evidenziando, innanzitutto, che alcuni interventi sull’illuminazione sono stati compiuti, sia lungo la pista ciclabile che

tramite la sostituzione di alcuni punti luce non funzionanti. Nel contempo è in fase di progettazione il rifacimento dell’illuminazione all’interno dell’area per cani. Infine è stato richiesto un preventivo ad Umbracque per l’allacciamento della fontanella non funzionante ad un’altra struttura distante circa 50 metri. Quando ci saranno i fondi a disposizione nel bilancio si procederà con l’intervento. Camicia ha contestato questo modo di procedere, ritenendo che non fosse necessario richiedere alcun preventivo ad Umbracque trattandosi di un intervento piuttosto semplice con collegamento tra strutture distanti pochi metri. Il dirigente ha ribadito che le due fontanelle risultano distanti 40-50 metri e che, comunque, quando si tratta di allacci alla rete idrica è obbligatorio richiedere preventivi ad Umbracque in quanto gestore.