Gira armato di coltello per il parco e con la refurtiva in tasca: 29enne denunciato

Ha tentato di darsela a gambe, ma i poliziotti delle Volanti di Perugia lo hanno intercettato e catturato nella zona del Parco della Pescaia. Dalle tasche del 29enne tunisino sono saltati fuori due coltelli: uno a scatto, con lama di 7 centimetri, e l’altro del tipo “multiuso” con lama della stessa lunghezza.

E non è finita qui. Il 29enne era in possesso di alcuni monili, tra i quali un paio di orecchini e due bracciali. Il sospetto dei poliziotti è che si tratti del bottino di uno o più furti. Il tunisino è stato denunciato a piede libero per possesso di oggetti atti ad offendere e ricettazione.