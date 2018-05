Blitz al parco della Verbanella: stanato mentre cerca di nascondere la droga sotto le foglie

Super controlli sul territorio, quelli effettuati dagli agenti della Questura di Perugia. I poliziotti, dopo aver passato al setaccio il parco della Verbanella, hanno sorpreso un giovane straniero mentre cercava di nascondere qualcosa. Inevitabile a questo punto un controllo più approfondito da parte degli agenti, che lo hanno scoperto e identificato mentre tentava di occultare un involucro di piccole dimensioni vicino a uno scalino, coprendolo poi con del fogliame.

L'uomo, un 35enne di origine nigeriana, è stato Immediatamente fermato e il pacchetto recuperato, all’interno del quale erano contenuti tre involucri contenenti marijuana per 4,40 grammi. Dopo la perquisizione personale, gli agenti hanno ritrovato nelle tasche del 35enne anche 70 euro contanti senza saperne però giustificare il possesso. Il controllo è stato così esteso anche nella sua abitazione, dove i poliziotti hanno ritrovato anche un involucro termosaldato contenente 0,66 gr. eroina. Per lo straniero è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio ed ora è al vaglio dell’Ufficio immigrazione la sua regolarità sul territorio nazionale.