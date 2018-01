Nuovi parchimetri come slot machine: la testimonianza di un (fortunato) utente

Nuovi parchimetri: procedure difficili da digerire. Ma qualche volta sono una manna dal cielo: si vince come alle slot machine. Accaduto a un utente dei nuovi congegni.

Racconta: “Sono sceso dall’auto, ho fatto un centinaio di metri per arrivare al parchimetro e mi sono trovato subito in difficoltà: non ricordavo il numero della targa e ho dovuto rifare la strada per verificarlo. Peraltro non avevo neanche un foglio e una penna per scriverlo. Cercavo di memorizzarlo e tornavo verso la macchina, trafelato. Temevo che magari un controllore, non vedendo il foglietto della sosta, potesse appiccicarmi la multa. Per fortuna, quanto paventavo non è accaduto”.

E poi? “Poi l’imprevisto: infatti prima il foglietto non voleva saperne di scendere. Io mi inquietavo e cominciavo a spingere pulsanti. Poi, a un tratto, una bella sorpresa: la macchina ha vomitato sei monete da un euro! E subito dopo, non uno, ma addirittura due foglietti per la sosta. Questa macchinette sono un vero terno al lotto. O, come in questo caso, si comportano come un’autentica slot machine”.