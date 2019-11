Pellini, la testimonianza: "Io braccata e ricattata per uscire dal parcheggio"

Spiacevole episodio, quello denunciato da una giovane ragazza perugina di 27 anni. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 12 novembre, intorno alle 14 del pomeriggio. Stando al racconto della giovane, nello scendere le scale che conducono al parcheggio del Pellini, si è trovata alle prese con un individuo “che mi fissa in modo strano”. La ragazza tira dritto per la sua strada, senza badare troppo a quello sguardo insistente. Arriva alle macchinette per obliterare il biglietto e pagare il dovuto per il parcheggio dell'auto quando arriva un altro uomo che la bracca e le strappa il ticket dalle mani, pretendendo il resto del denaro per poterlo riavere indietro. La giovane, in quel momento sola, per poter uscire dal parcheggio si vede così costretta a cedere alla richiesta del denaro.

“Mi domando come sia possibile – è il commento amaro della giovane - che da cittadina di Perugia, da ormai 27 anni, io non possa, soprattutto nella mia condizione di donna, camminare tranquillamente, alle 14 del pomeriggio, in pieno giorno e in pieno centro della mia città, senza provare un sentore di allarme, misto ad ansia. Ora, mi domando come sia possibile che io debba subire gratuitamente tale violenza?".

La ragazza, allertate le forze dell'ordine, denuncerà l'accaduto. Ma non è la prima volta che un episodio simile accade. "E' successa la stessa cosa ad una mia amica - racconta la 27enne alla nostra redazione - appena due giorni prima, spero che si riescano ad individuare i responsabili".