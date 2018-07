Terrore nel parcheggio del cinema, minacciano due donne con la pistola elettrica e rubano l'auto: rapinatori in manette

Terrore nel parcheggio esterno di un centro d’intrattenimento e multisala a Perugia. E’ accaduto a tarda sera, mentre due giovani donne erano in auto. Improvvisamente, complice l’oscurità, due malviventi si sono avvicinati a loro tirando fuori il taser (una pistola elettrica) e minacciando le giovani di consegnarli l’auto: una Suzuki poi ritrovata completamente bruciata.

Sotto choc per quando subìto, le ragazze hanno avuto la prontezza di allertare subito la polizia, descrivendo sia la brutale rapina che i due uomini. A quel punto, vista anche la gravità del modus operandi con cui i rapinatori hanno agito, è scattata la caccia all’uomo per cercare di scovare i malviventi. La Suzuki, come detto, è stata trovata bruciata forse perché utilizzata per compiere altri reati e per non permettere l’identificazione.

Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile della Questura di Perugia, diretta dal vice questore Virgilio Russo, sono riusciti ad identificare i due uomini, già interessati dagli accertamenti riguardanti altre rapine commesse sul territorio. Si tratta di un italiano di 28 e un francese di 29 anni, entrambi già finiti in manette per una serie di fatti analoghi. Il gip del tribunale di Perugia ha disposto per i due la custodia cautelare in carcere.