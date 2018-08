Pian di Massiano, blitz della polizia: stanati due parcheggiatori abusivi, super multa

Il "pizzo" per parcheggiare a Pian di Massiano. Di nuovo. La polizia di Perugia ha stanato due parcheggiatori abusivi in azione durante il mercato del sabato al piazza Umbria Jazz. Gli agenti della Volante, durante un controllo della zona, hanno notato i due e li hanno fermati. Si tratta di un 26enne ed un 22enne, entrambi nigeriani e non destinatari di provvedimenti di espulsione, che come se nulla fosse pretendevano soldi dai cittadini per parcheggiare l'auto.

Alla vista dei poliziotti hanno anche provato a scappare, ma non sono andati lontano. Bloccati. Dopo l’identificazione, i due nigeriani sono stati sanzionati per mille euro a testa. Il denaro trovato in loro possesso, frutto dell’attività di parcheggiatori abusivi, è stato sequestrato ai fini della confisca.