E' lotta ai parcheggiatori abusivi, stanato e denunciato 36enne: ora i suoi "guadagni" saranno confiscati

Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi, in particolare vicino ai luoghi di culto. Nel corso dei controlli gli agenti del Commissariato di Assisi hanno identificato cinque cittadini nigeriani, tutti richiedenti asilo e intenti a stazionare nei pressi delle auto parcheggiate vicino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. E proprio durante i controlli che i poliziotti sono riusciti a scovare un 36enne residente a Perugia che alla loro vista ha subito mostrato insofferenza e nervosismo.

Dagli accertamenti effettuati, gli agenti hanno scoperto che a suo carico era stato emesso un provvedimento prefettizio di confisca delle somme sequestrate e provenienti dalla sua attività di parcheggiatore abusivo. Informato quindi della necessità di provvedere alla notifica dell’atto emesso a suo carico, il 36enne ha però cercato in tutti modi di sottrarsi agli agenti.

I poliziotti sono riusciti comunque a trattenerlo e a procedere alla notifica degli atti del provvedimento. Ora non solo i suoi guadagni illeciti saranno confiscati, ma nei suoi confronti è stato avviata la procedura del foglio di via dal Comune di Assisi oltre a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.