Pappagallo in fuga, il proprietario: "Ricompensa per chi mi aiuta a ritrovarlo"

Pappagallo in fuga da due giorni nella zona di Lacugnano. L’appello del proprietario: “Chiunque lo trovasse mi chiami”.

Il pappagallo in questione, un calopsite australiano, è stato “allevato a mano e non ha paura dell'uomo” e si è allontanato ieri dall’abitazione del suo proprietario che adesso chiede aiuto: “E’ scappato in zona Lacugnano a Perugia, chiunque lo trovasse e pregato di contattare il suo legittimo proprietario al numero 3921511520. Chiunque lo trovasse sarà ricompensato grazie”.