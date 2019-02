IL PERSONAGGIO C'è un prof perugino che ha conquistato Londra: è tra i migliori 40 docenti al mondo

C'è un perugino a Londra, neanche quarantenne, che sta riscuotendo grandi successi professionali con tanto di consegna di onorificenze e attestati sia da parte dello Stato Italiano che dal mondo accademico londinese. Il professor Paolo Taticchi, perugino doc che insegna a Londra ormai dai sei anni, la scorsa settimana all’Ambasciata Italiana è stato nominato Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” per meriti scientifici e per l’impatto delle sue iniziative internazionali. Inoltre Taticchi è stato inserito nella speciale lista dei 40 migliori professori di business al mondo sotto i 40 anni.

“Sono onorato - ha rinadito a Perugiatoday.it - per questa onorificenza e grato alla mia famiglia, i miei colleghi e tutti gli amici che mi sono stati vicini in questo percorso. Questo riconoscimento è uno stimolo per continuare a portare avanti progetti ambiziosi. Spero sia anche l’occasione per collaborare sempre più con le aziende e gli Atenei Italiani”. Il professore è Docente alla Business School dell’Imperial College di Londra (Ateneo fra i primi 10 al mondo) dove ricopre anche il ruolo di Direttore dell’MBA Online e Direttore delle Iniziative Globali. Esperto di fama internazionale sulle tematiche di strategia di impresa, sostenibilità e smart cities, è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche ed ha esperienza didattica in 13 paesi.

Taticchi ha anche una vasta esperienza in consulenza ed è oggi advisor strategico di aziende e start ups in Italia, Inghilterra, America, Canada e India. Formatosi presso l’Università degli Studi di Perugia, ha perfezionato la propria educazione presso prestigiose Università Inglesi ed Americane fra cui Harvard Business School.