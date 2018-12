IN BREVE - Cacciatore cade in un dirupo e finisce ko: squadra di salvataggio in azione

Ha rischiato veramente tanto un cacciatore umbro che durante una battuta di caccia è finito in un dirupo profondo diversi metri e ricco di rocce appuntite e vegetazione. La caduta non è stata indolore: una grave ferita alla gamba che non gli ha permesso di uscire fuori dal dirupo e andare a medicarsi. L'uomo non senza problemi è riuscito a chiamare i soccorsi ma data la pericolosità del dirupo è stato necessario formare una squadra di salvataggio formata da Vigili del Fuoco e da tecnici (Saf).

Il salvataggio è scattato intorno alle 10.45 di oggi presso la località Grondici a Panicale. Il cacciatore, ferito ad una gamba ma non in pericolo di vita, è stata prelevato e condotto al personale medico del 118 che dopo le prime cure ha portato l'uomo in Ospedale per arginare i danni all'arto inferiore. Ovviamente non è in pericolo di vita.