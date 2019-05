Palpeggia la cognata, 40enne umbro condannato per violenza sessuale

Ha patteggiato una condanna a un anno e nove mesi per violenza sessuale. Protagonista della vicenda giudiziaria, approdata ieri, martedì 14 maggio, al tribunale di Arezzo, un 40enne di origini umbre che secondo l’accusa avrebbe palpeggiato una donna, precisamente la moglie del fratello, mentre si trovavano da soli in un’abitazione nel cortonese.

Il fatto risale a tre anni fa. Il 40enne si sarebbe invaghito della moglie del fratello. Un sentimento che però non sarebbe stato corrisposto. E dopo una pesante avance da parte dell'uomo, è scattata la denuncia per violenza sessuale. Un unico episodio, ha sottolineato in aula il legale dell'uomo, l'avvocato Fabrizio Betti, che gli è costato una denuncia per violenza sessuale. La donna infatti si recò dai carabinieri per raccontare cosa era successo. Ieri di fronte al collegio presieduto dal giudice Giulia Soldini, il 40enne ha patteggiato la pena.