LA SEGNALAZIONE Notte difficile alla Pallota? Tanto sangue sull'asfalto, indagine in corso

Un'altra notte difficile in via della Pallotta segnata dall'alcol, risse e a quanto sembra anche da bottigliate o coltellate. Molte le segnalazioni sia alle forze dell'ordine che al nostro giornale per denunciare un'altra notte da bollino rosso. Si parla di urla, minacce, bottiglie rotte e poi lo scontro tra alcuni individui. Il tutto è durato pochi minuti. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso anche perchè, come si evince dalle foto postate su facebook, da alcuni cittadini, sull'asfalto è stato riversato molto sangue: ci sono macchie copiose in molti punti e addiritura nel sangue è impressa anche l'orma di un piede (nudo... non una forma di una scarpa.. ma proprio un piede). Informazioni importanti potrebbero arrivare dal Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia qualora alcuni dei feriti si siano rivolti al pronto intervento per fare curare. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è un regolamento di conti per la droga tra pusher di colore Ma al momento il puzzle è incompleto.