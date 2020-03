Coronavirus, onore al grande cuore del Palio di Valfabbrica: raccolta fondi per Ospedale di Branca

L’Ente Palio di Valfabbrica In questo momento di emergenza si fa promotore di una raccolta fondi che verrà devoluta al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino (Branca) Il messaggio che si vuole dare è che ognuno di noi può fare qualcosa a sostegno di coloro che sono chiamati in campo per combattere il coronavirus, insieme possiamo fare molto, anche una piccola donazione può fare la differenza, afferma la Neo Presidente Marta Bazzucchi.

La donazione è possibile a questo link: https://www.gofundme.com/f/nuefh-uniti-contro-il-coronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet&fbclid=IwAR0VN-xtYSNpTCrKdJmT2LLYWPHXR0a_ipKFsGfZHhWixOz-xeyiaW8kFfE