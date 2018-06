Palio di Perugia, oggi la magica sfida della Mossa alla torre: tutti giochi e il programma di domenica 10 giugno

Dopo la prima gara dei giochi, che ha visto Porta Sant’Angelo trionfare con il Tiro del giavellotto grazie all’atleta Carlo Cintioli, la magica sfida tra i cinque Rioni entra nel vivo nel week end di oggi, sabato 9 e domenica 10 giugno.

Verso la conquista del palio 2018. Ognuno dei Rioni dovrà contendersi affrontando ancora altre tre sfide: la scenografica Mossa alla torre, che si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza Matteotti, e quelle di domani, con la Corsa del Drappo, alle 19.30. Oltre allo spettacolare il corteo storico.

Intanto, fino alle 22.30, in Piazza Italia resteranno aperti gli stand del mercato degli artigiani e quello dei dimostratori degli antichi mestieri, allestito tra Corso Cavour e Piazza della Repubblica. Alle 17, ritrovo in Piazza IV Novembre per l'esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, da dove poi muoverà il corteo con le rappresentanze dei cinque Rioni verso Piazza Matteotti, dove si disputerà la sfida della Mossa alla Torre, prevista per le 17.30.

Alle 19, i rionali di Porta Eburnea sfileranno da via Bonazzi verso la loro taverna allestita ai Giardini Carducci. In attesa dell'arrivo di Braccio in notturna, a cavallo, che da Monteripido (alle 22) scenderà al Cassero di Porta Sant'Angelo. Poi suggestiva festa campestre nel giardino di San Matteo degli Armeni, condita di spettacoli vari con animazioni di artisti di strada, cibo, musica e danze medievali. Fino alle 23.30, da piazza IV Novembre si potrà ammirare sulla facciata di Palazzo dei Priori la narrazione visionaria tra realtà e leggenda (video-mapping a cura di Antica Proietteria).

