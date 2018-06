Perugia 1416, Sant'Angelo si aggiudica la prima gara: classifica e programma del 9 giugno

La prima giornata di Perugia 1416, il Palio di Perugia giunto alla sua terza edizione, ha preso il via oggi con la prima gara valida per la classifica finale che deciderà il vincitore del Drappo. Nonostante una giornata non bellissima dal punto di vista climatico - con temperature sotto la media del periodo e un po' di pioggia nel pomeriggio - gli sbandieratori e i tamburini hanno aperto in Corso Vannucci la manifestazione. Poi il corteO dei Tiratori del Giavellotto dei 5 Rioni si è recato a San Francesco per scagliare i 4 dardi verso un bersaglio con un piccolo centro bianco e un centro abbondante rosso.

Una gara spettacolare - 500 i portaioli presenti - che ha visto la vittoria di Porta Sant'Angelo dopo però uno sparregio con Porta San Pietro, al terzo posto Porta Sole, poi porta Eburnea e ultimo posto invece la detentrice dei due palii in due edizioni, Porta Santa Susanna che ha ottenuto soltanto un punto su 4 tiri. Le altre gare valide per la classifica sono previste domani alle 17,30 la spettacolare Mossa della Torre in Piazza Matteoti e domenica daranno punti importanti sia la sfilata - prevista una giuria che esaminerà costumi e tema proposto - che la corsa del drappo (staffetta medioevale) in Corso Vannucci.

LA CLASSIFICA UFFICIALE DOPO GARA GIAVELLOTTO

Porta Sant'Angelo 20 punti - Porta San Pietro 15 punti - Porta Sole 12 punti - Porta Eburnea 10 - Porta Santa Susanna 8

Il programma di domani: sabato 9 giugno

ore 10.30-16.00

Rocca Paolina

Medio Evo dei Bambini

I bambini incontrano Braccio e i suoi armati nell’accampamento medievale: giochi, sfide e dimostrazioni di abilità cavalleresca

ore 12.00-22.30

Piazza Italia

Mostra Mercato degli antichi mestieri

Corso Vannucci e Piazza della Repubblica

Dimostratori degli antichi mestieri

ore 16.00

Rocca Paolina

Medio Evo dei Bambini

Spettacolo di marionette per bambini

A cura del Tieffeu

ore 17.00

Piazza IV Novembre

Esibizione degli Sbandieratori di Gubbio

ore 17.20

Da Piazza IV Novembre a Piazza Matteotti

Corteo della Mossa alla Torre

ore 17.30

Piazza Matteotti

Mossa alla Torre

Seconda sfida tra i Rioni

ore 22.00

Cassero di Porta Sant’Angelo, Via Monteripido

Drammatizzazione dell’ingresso notturno di Braccio

ore 22.30

Giardino di San Matteo degli Armeni,

Via Monteripido, 2

Festa campestre

Spettacoli vari con animazioni di artisti di strada, cibo, musica e danze medievali