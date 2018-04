Palio di Perugia, al via le selezioni per eleggere le magnifiche dame dei Rioni

Ritorna la stagione dell'elezione delle prime dame dei Magnifici Rioni. In vista del corteo storico della terza edizione di Perugia 1416 (8-9-10 giugno prossimi), gli appuntamenti e le iniziative cominciano ad addensarsi e a farsi sempre più operative. Domenica 15 aprile toccherà a Porta Eburnea, che per le ore 17 ha organizzato la selezione della più bella del Rione nella sala Fatebenefratelli, in piazza San Giovanni di Dio.

All’evento, che prevede la sfilata e la presentazione delle candidate, farà seguito un momento conviviale per festeggiare la neo eletta rappresentante. I preparativi per le elezioni della prima dama fervono anche nel Rione di Porta Sole, che ha fissato l’appuntamento per venerdì 20 aprile, al Castello di Monterone. A seguire serata conviviale con cena a buffet (per info e prenotazioni cena: 347 2833492).

Il rione informa che “la dama verrà eletta dall'assemblea dei soci; è possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 aprile - dati anagrafici e foto tramite messaggio Facebook o alla mail magnificorioneportasole@gmail.com-. Per candidarsi è necessario essere iscritti per l’anno 2018 all'associazione del rione e avere un’età compresa tra 25 e 40 anni”. Nel frattempo, si inserisce anche una nuova iniziativa, organizzata da Porta Santa Susanna per sabato 14 aprile: “sorteggio schermitori medievali” dei cinque rioni. L’appuntamento è per le ore 19, presso la Sala Santa Chiara in via Tornetta 5.