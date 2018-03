Palio di Perugia 2018, la regia non delude le aspettative. Mantovani riconfermato: tutte le novità

Conto alla rovescia per il Palio 2018, l’edizione numero tre della rievocazione storica del capoluogo umbro in programma dall’8 al 10 giugno. Alla guida della manifestazione, è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo, il regista Rodolfo Mantovani, visto anche il successo dell’edizione 2017 e del curatissimo corteo storico che ha sfilato lungo il Corso. Una scelta fortemente voluta dai rionali e condivisa con l’Associazione Perugia 1416.

“Un affidamento artistico che il Comune ha inteso portare avanti proprio per le sue capacità, tenuto conto che Mantovani ha svolto l'incarico affidato in modo professionale, essendo stato in grado di garantire la perfetta riuscita del progetto, dimostrando una profonda conoscenza del contesto culturale delle rievocazioni mettendo in evidenza gli aspetti prettamente evocativi e promozionali dell'evento, manifestando altresì serietà ed evidente abilità artistica, professionale e relazionale”.

Una soddisfazione per l’attore di Bastia Umbra, che vede proprio in questi giorni aggiungere al suo curriculum due importanti incarichi: quello appunto della regia di Perugia 1416 per il secondo anno consecutivo e quello di protagonista nell’introdurre i nuovi episodi de “Il Fuoco di Spade”, competition show di “History Channel”, sulla piattaforma di Sky, la cui prima puntata andrà in onda il 27 marzo alle ore 21 (canale 407).

“Sono veramente lusingato – commenta Mantovani appena appresa la notizia - ma anche emozionato, perché tengo particolarmente alla rievocazione perugina sotto vari punti di vista, soprattutto alla festa popolare vissuta e partecipata dai cittadini stessi. Inizieremo presto con le prime riunioni, così da essere subito operativi per organizzare la terza edizione, che insieme ai Rioni si cercherà di elaborarla mettendo in piedi un evento che consentirà un maggiore coinvolgimento sia dei rionali che di coloro che assisteranno alla manifestazione”.