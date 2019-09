Palio della Brocca 2019, Piazza strappa lo scettro al rione Valle: evento riuscitissimo

Vince il Rione Piazza la 13esima edizione del Palio della Brocca 2019, strappando lo scettro al rione Valle vincitore dell’edizione 2018. La preoccupazione per le previsioni meteo era forte ma il tempo ha retto per tutta la giornata permettendo alla città di Deruta di vivere il suo palio con entusiasmo e passione. Il palio della Brocca è stato proceduto, come da tradizione, dalla sfilata dei figuranti, che già venerdì avevano attraversato la bella Piazza dei Consoli. Il palio nasce dalla lettera di una memoria storica di Giuseppe Bianconi, in cui si narrava della costruzione della fontana in piazza dei Consoli nel 1832, per portare una nuova condotta di acqua potabile a Deruta visto che, a causa di un terremoto, la vecchia si era esaurita.

Da qui l'importanza dell'acqua per Deruta e delle brocche di ceramica per l'approvvigionamento della stessa. Cinque sono stati giochi disputati dai rioni Piazza, Valle e Borgo: corsa con la Cesta, interamente al femminile, tre donne per ogni rione si sono affrontate in tre staffette portando una cesta piena di oggetti in ceramica; gara della Tavola con trasporto di oggetti in terracotta, tiro alla fune, corsa della Tavola in bicicletta trasportando oggetti in terracotta;corsa delle Brocche, con trasporto dell’acqua (elemento fondamentale per la lavorazione della ceramica) in brocche di ceramica, tre per ogni Rione, tutte dipinte secondo le decorazioni classiche derutesi, ognuna abbinata ad un singolo Rione. A consegnare la brocca nelle mani del Caporione è stato Michele Toniaccini sindaco di Deruta.