INVIATO CITTADINO I gradini del Palazzo delle Poste e del Tribunale si sgretolano

Quel nastro rosso che delimita una parte delle scalette di accesso al Palazzo delle Poste e Tribunale ha fatto preoccupare più di un perugino. Tante le supposizioni, legate a quella segnalazione che impedisce di accedere nella sezione di scalette verso via Fani. C’è chi ha ipotizzato che lo stato del lampione liberty adiacente fosse prossimo al tracollo: la ruggine ne sta divorando la base e la struttura superiore, fino alle bocce di vetro (PerugiaToday ne ha parlato diffusamente… ma ci torneremo).

Altri hanno alzato lo sguardo per verificare se il Grifo del marcapiano, in fragile pietra caciolfa, perdesse pezzi. Ma così non era. Altri, infine, hanno guardato con preoccupazione i fastigi dell’edificio e il sottotetto.

Ma non si trattava di nulla di questo genere. La questione è molto più semplice, perfino banale. Quegli scalini si sgretolano, e non è la prima volta. I pezzi spezzati sono stati lasciati sul posto, proprio, forse, per una migliore evidenza del problema. Insomma: niente di grave. Ma occorre che i gradini spezzati vengano sostituiti, come è già avvenuto in altra occasione.