LA CURIOSITA' Quel grosso, grasso Grifo di Palazzo Grossi… imbrattato di olio minerale

Quel grosso, grasso Grifo di Palazzo Grossi… imbrattato di olio minerale per motori. Abbiano raccontato sulle colonne di Perugia Today la disgraziata perdita di sostanze oleose da parte di un mezzo di servizio. Ne abbiamo declinato le nefaste conseguenze sulla pavimentazione in pietra serena, che assorbe quella sostanza rimanendone indelebilmente segnata. Nell’edizione odierna si è avuto modo di elogiare il grosso lavoro di ripulitura effettuato da Gesenu su gran parte dell’acropoli: in special modo in piazza Cavallotti.

Prima è stato sparso materiale assorbente e poi sono passati con spazzatrici per raccoglierlo. Quindi il lavaggio con getti ad alta pressione. E la pulizia si può ritenere soddisfacente.

Un altro danno era però stato fatto a carico del Grifo che giace sul tappeto d’ingresso di Palazzo Grossi. È accaduto che i numerosi utenti degli uffici tecnici avessero involontariamente calpestato le chiazze oleose, portando sulle scarpe una certa quantità di quella sostanza. Col risultato che, entrando nel palazzo, abbiano inconsapevolmente segnato il bel Grifo che accoglie i visitatori. Non siamo in grado di dire se il lavoro di pulitura sia stato effettuato anche su quel simbolo cittadino. Nella mattinata di domani, alla riapertura degli uffici, sapremo se anche a quel danno è stato posto rimedio.