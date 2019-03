Bastia Umbra, palazzina in fiamme in via del Conservificio

Le squadre della seconda e terza partenza provenienti dalla centrale dei Vigili del fuoco e da Foligno stanno operando per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento a Bastia Umbra in via del Conservificio.

Le fiamme stanno interessando l’ultimo piano di uno dei palazzi del centro storico di Bastia Umbra.

I Vigili del fuoco sono sul posto con autobotti e il supporto di un autoscala. Le fiamme sono molto alte e un fumo denso e nero staziona sull’area dell’incendio. Il palazzo è stato fatto evacuare.

(foto di Lucia Ceronne)