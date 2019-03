IN BREVE Nuovi lavori per migliorare il PalaBarton di Pian di Massiano: ecco il progetto

Nuovi lavori per migliorare il PalaBarton di Pian di Massiano, tempio del volley nazionale e internazionale. Il sindaco Andrea Romizi ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’illuminazione del palazzetto dello sport. Verrà indetta a breve la gara pubblica per l’esecuzione dei lavori, con importo a base d’asta di oltre 52mila euro. Il quadro economico si completa con somme a disposizione per circa 26mila euro per un totale generale di oltre 79mila euro. Questo progetto fa seguito all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura dei nuovi proiettori a led per il palaBarton a favore della Zg Lighting srl di Varna (BZ) per un importo di oltre 69mila euro, con ribasso d’asta del 12,7% rispetto all’importo a base fissato in 80mila euro.